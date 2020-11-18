ОНФ сообщил Путину об отсутствии противовирусных средств в 30% аптек

В 30% российских аптек отсутствуют противовирусные препараты. Такие данные привел руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ с членами правительства.

Он отметил, что самая резонансная проблема на сегодняшний день, с которой сталкиваются люди, - это дефицит лекарств в аптеках.

«Мы взяли методические рекомендации Минздрава, где перечислены препараты, и провели опрос аптек, пока это 3,5 тысячи аптек, которые мы прошли во всех регионах. К концу недели выйдем за 10 тысяч аптек. По противовирусным препаратам - в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом», - заявил Кузнецов.

Он добавил, что в 85% аптеках отсутствует препарат фавипиравир, который используют при лечении COVID-19.

«Это то, что люди ищут, и что их очень беспокоит», - отметил Кузнецов.

Глава исполкома Общероссийского народного фронта уточнил, что все рекомендованные Минздравом антикоагулянты отсутствуют в 45% аптеках. С антибиотиками ситуация складывается лучше, добавил Кузнецов. Они отсутствуют в 9% аптек. Однако самого востребованного антибиотика «Левофлоксацины» нет в 73% аптек.

Михаил Кузнецов считает, что выходом из сложившейся ситуации будет решение президента РФ о доставке бесплатных лекарств.

На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к сокращению сроков проведения тестов на COVID-19. Он отметил, что результатов ПЦР-диагностики, норматив по которым составляет 48 часов, приходится ждать слишком долго.