Путин призвал лечить пациентов, а не управлять ими

Заболевших людей надо лечить, а не управлять ими. Так прокомментировал Владимир Путин слова главы Минздрава Михаила Мурашко о системе управления пациентами.

«Пациентами не надо управлять - пациентов надо лечить. Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», - сказал президент РФ на совещании с членами правительства.

Глава государства, открывая совещание, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России складывается непросто. Он также отметил, что необходимо стремиться сокращать сроки проведения тестов на COVID-19.