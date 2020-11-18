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Путин призвал лечить пациентов, а не управлять ими

Тамара Астапенкова
16:03 18.11.2020
Президент России объяснил главе Минздрава, что управлять надо коечным фондом, системами связи и другим.
Путин призвал лечить пациентов, а не управлять ими
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Заболевших людей надо лечить, а не управлять ими. Так прокомментировал Владимир Путин слова главы Минздрава Михаила Мурашко о системе управления пациентами.

«Пациентами не надо управлять - пациентов надо лечить. Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», - сказал президент РФ на совещании с членами правительства.

Глава государства, открывая совещание, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России складывается непросто. Он также отметил, что необходимо стремиться сокращать сроки проведения тестов на COVID-19.

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