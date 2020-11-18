Голикова заявила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ с октября

С начала октября показатель заболеваемости коронавирусом в России увеличился в 2,5 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

«В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза: с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 тысяч населения», - сказала она.

По словам Голиковой, режим дезинфекции в общественных местах в настоящее время усилен в 80 из 85 регионов страны. Масочный режим введен уже во всех субъектах. В гражданский оборот выпущено почти 60 тысяч доз разработанной НИЦ имени Гамалеи и Минобороны России вакцины «Спутник V».

«Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысяч доз, в декабре - 2,2 миллиона», - подчеркнула вице-премьер.

Из-за коронавируса, сказала Голикова, на дистанционное обучение переведены более половины студентов российских вузов. А запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий действует в 79 регионах.

Более 95% коек для заболевших коронавирусом занято только в трех субъектах - Орловской области, Севастополе и Чувашии.