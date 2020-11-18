Генпрокурор рассказал, кто дал показания на Меня

На аудитора Счетной палаты Михаила Меня показания по делу о хищениях 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области дал бывший губернатор региона Павел Коньков. Об этом заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Сегодня на заседании Совета Федерации был рассмотрен вопрос о привлечении в качестве обвиняемого и задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня. С соответствующим запросом к сенаторам обратился генпрокурор Игорь Краснов.

«Изобличающие Михаила Меня показания обвиняемого Павла Конькова, а также многочисленных свидетелей, руководящих и должностных лиц правительства Ивановской области и подчиненных ему департаментов, комиссий, учреждений, депутатов областной Думы, в соответствии с которыми по указанию Михаила Меня вопросы получения бюджетного кредита согласовывались с представителями группы компаний “Продо” и другими лицами, не имеющими отношения к органам власти и управления области», - приводит ТАСС слова Краснова.

По словам генпрокурора, в 2011 году Мень заключил с Минфином соглашение о предоставлении бюджету Ивановской области кредита в сумме 1 миллиарда рублей.

«Михаил Мень был наделен правом заключить от имени правительства Ивановской области соглашение о предоставлении бюджетного кредита и фактически распоряжаться им», - пояснил Краснов.

Бывшего губернатора региона задержали в конце мая 2019 года по обвинению по статье «Присвоение и растрата в особо крупном размере». До марта 2020 года Коньков находился в СИЗО. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест без возможности пользоваться телефоном, Интернетом и гулять по собственному приусадебному участку.

СМИ сообщили, что аудитора Счетной палаты России Михаила Меня задержали по делу о растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области и везут на допрос в Следственный комитет РФ.