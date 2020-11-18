Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp

Сотрудник Роскачества Сергей Бодров рассказал о режиме «невидимки» в мессенджере WhatsApp. Данная функция позволяет скрывать информацию о нахождении пользователя в сети и при этом не лишает его возможности следить за активностью других. Данный режим доступен всем пользователям приложения, сказал эксперт.

Владельцы iPhone могут сделать это через настройки приложения «Учетная запись», а затем выбрать пункт «Конфиденциальность». Приложение предоставит целый список возможностей, из которого следует выбрать нужный пункт, рассказал эксперт.

«Еще одна полезная функция здесь же: ползунок "Отчеты о прочтении". Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами», - передает слова Бодрова агентство «Прайм».

«Спрятаться» от других есть возможность и у пользователей программного обеспечения Android. В настройках гаджета необходимо выбрать пункт «Аккаунт», а затем «Приватность». Далее представляется возможность полностью скрыть свою активность в приложении для всех без исключения пользователей.

