СМИ: обвиняемого в хищениях Меня задержали

Аудитора Счетной палаты России Михаила Меня задержали по делу о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника, Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья.

Ранее Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. С соответствующим запросом к сенаторам обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, в рамках дела о хищениях получены достаточные доказательства вины Меня, который был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Мень продолжает оставаться аудитором, поскольку не было отдельного решения Совета Федерация для освобождения его от должности.