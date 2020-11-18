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СМИ: обвиняемого в хищениях Меня задержали

Иван Линдеманн
15:22 18.11.2020
По версии следствия , аудитор Счетной палаты РФ причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.
СМИ: обвиняемого в хищениях Меня задержали
© Фото: mikhail.menn, Facebook

Аудитора Счетной палаты России Михаила Меня задержали по делу о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет», - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника, Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья.

Ранее Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. С соответствующим запросом к сенаторам обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, в рамках дела о хищениях получены достаточные доказательства вины Меня, который был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Мень продолжает оставаться аудитором, поскольку  не было отдельного решения Совета Федерация для освобождения его от должности.

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