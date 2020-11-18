«Заработайте другими способами»: Боярский призвал артистов не просить помощи у государства

Мужчинам-артистам, потерявшим источник дохода из-за ограничений по коронавирусу, не нужно просить денег у государства, а надо найти способ заработать их. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал известный актер, исполнитель, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«Я считаю, что мужчина должен обеспечивать семью, не зависеть от статуса, положения и его талантов. Самый главный талант - любить свою семью и любыми способами ее обеспечивать. Это его обязанности. Только тяжкая болезнь может помешать этому. Если мужчина чувствует себя прилично, то это не доставит ему проблем», - поделился своим мнением Боярский.

Ранее многие известные деятели культуры обратили внимание на тяжелое положение, в котором оказались артисты из-за карантинных ограничений.

Например, Валерий Меладзе предложил другим исполнителям не принимать участия в традиционных «голубых огоньках». Певец отметил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, а если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься, по его мнению, в разных программах им тоже не стоит.

Вскоре Лев Лещенко посетовал на то, что многие деятели культуры во время пандемии оказались в бедственном положении. В частности, со слов Лещенко, некоторые артисты сейчас сидят без концертов, а их коллективы ищут любую возможность подработать, в том числе и на стройках.

Также на кризис в индустрии развлечений обратил внимание музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который призвал власти пересмотреть введенные ограничительные меры либо начать финансово поддерживать отрасль.