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В Совфеде объяснили, почему Мень остается аудитором Счетной палаты

Тамара Астапенкова
15:05 18.11.2020
По словам Андрея Клишаса, не было отдельного решения СФ для освобождения аудитора от должности.
В Совфеде объяснили, почему Мень остается аудитором Счетной палаты
© Фото: mikhail.menn, Facebook

Аудитор счетной палаты Михаил Мень, обвиненный в хищениях, продолжает оставаться аудитором, поскольку не было отдельного решения Совета Федерация для освобождения его от должности. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Он по-прежнему аудитор. Для освобождения от должности аудитора нужно отдельное решение Совфеда», - сказал РИа Новости Клишас.

По его словам, в соответствии с законом «О Счетной палате» аудитор может быть досрочно освобожден от должности решением Совета Федерации или Госдумы в случае нарушения им законодательства Российской Федерации, злоупотребления по службе, систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Также это может произойти в случае личного заявления аудитора об отставке, признания его недееспособным, вступившим в законную силу решением суда или в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных законом «О коррупции».

Ранее стало известно, что Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к сенаторам с соответствующим запросом. Мень обвиняется в хищениях. По словам Валентины Матвиенко, в отношении Меня предложена мера пресечения в виде «запрета определенных действий».

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