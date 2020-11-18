Голикова назвала планируемые объемы производства вакцины «Спутник V»

После государственной регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз лекарственного препарата, в ноябре планируется выпустить более 600 тысяч доз, а в декабре - уже 2,2 миллиона. Такие данные озвучила заместитель председателя правительства России по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«С момента государственной регистрации "Спутника V" по сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины, по сегодняшней информации, которая у меня имеется, на некоторых производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты. Мы ждем существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот», - сказала Голикова на совещании с членами правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России непростой и посвятил этому совещание с членами правительства.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков также сообщал, что добровольная вакцинация россиян от коронавируса может начаться в ближайшие месяцы. Представитель Кремля особо подчеркнул, что она будет добровольной.

Над созданием первой в мире эффективной сыворотки от COVID-19 работали эксперты Минобороны России и специалисты научного центра имени Гамалеи. Испытания лекарственного препарата показали высокую эффективность и безопасность вакцины. Власти некоторых стран уже заявили о желании приобрести партию лекарства или наладить его производство на своей территории.