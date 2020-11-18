Путин призвал сократить сроки проведения тестов на COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться сокращать сроки проведения тестов на COVID-19. Он также отметил, что результатов ПЦР-диагностики, норматив по которым составляет 48 часов, приходится ждать слишком долго.

«Чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег... Над этим нужно работать - и сейчас, и в будущем. Надо стремиться к сокращению этого срока», - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Кроме того, глава государства добавил, что ни одна тест-система стопроцентного результата не дает, сбои возможны, поэтому их необходимо перепроверять.