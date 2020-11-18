Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России складывается непросто. Такую оценку происходящим событиям дал глава государства Владимир Путин. Президент добавил, что этот вопрос всегда остается в поле внимания и в поле зрения властей.

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее», - сказал Путин, открывая совещание с членами правительства.

В оперативном штабе сегодня сообщили, что за минувшие сутки в России зафиксировано 20 985 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших составило 1 991 998 человек.

Победить болезнь за сутки удалось 25 179 пациентам. Наибольшее число выздоровевших зафиксировано в Москве - 5 503 человека. Второе место занимает Санкт-Петербург, в котором вылечились 1 168 человек, далее следует Нижегородская область, где зарегистрировано 885 выздоровевших.

По количеству зараженных лидирует Москва, где за сутки коронавирус обнаружили у 4 174 жителей. Далее следует Санкт-Петербург, где COVID-19 нашли у 2 215 человек. Московская область занимает третье место - там зафиксировали 864 случая заражения коронавирусом за сутки.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 456 человек. Такой показатель является рекордным с начала эпидемии в стране.