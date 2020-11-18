Ученые нашли новый способ профилактики коронавируса

Ученые из Университета Кардиффа выяснили, что использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе коронавирусом.

По словам специалиста, жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту. Ученые обнаружили у этого вещества вирулицидное действие, передает газета Express.

Ученые провели исследование и на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта. Выяснилось, что такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.

При этом для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые назвали эффективное вещество при профилактике коронавируса. Элемент был обнаружен в составе некоторых препаратов, применяемых для лечения гриппа и ОРВИ.