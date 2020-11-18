Счетная палата призвала дождаться завершения расследования в отношении Меня

В Счетной палате призвали тщательно расследовать доказательства вины в отношении аудитора Михаила Меня, которого генеральная прокуратура подозревает в многомиллионных хищениях.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала согласие на задержание Меня и привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого.

«Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы», - напомнили в пресс-службе Счетной палаты.

По версии следствия, Михаил Мень причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. С просьбой одобрить его задержание к сенаторам обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В отношении Михаила Меня Совфедом предложена мера ограничения в виде «запрета определенных действий».