В МГУ ответили на сообщения о возможном иске из-за дистанционки

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения. Об этом заявили в пресс-службе учебного заведения, комментируя сообщения о намерениях некоторых студентов-платников подать иск к вузу из-за перехода на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавируса.

«Начиная с марта 2020 года в Московском университете были приняты исчерпывающие меры, направленные, с одной стороны, на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций, а с другой - на сохранение непрерывности образовательного процесса, обеспечения его максимального соответствия утвержденным стандартам и программам», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МГУ.

В вузе также сообщили, что работа в дистанционном формате успешно осуществляется на базе разработанной и запущенной МГУ задолго до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ».

Говоря о возможных мерах социальной поддержки обучающихся в вузе, в том числе о возможности снижения оплаты за обучение в период пандемии COVID-19 для студентов, обучающихся на платной основе, в университете заявили, что при рассмотрении данного вопроса нужно учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса.

Напомним, с 13 ноября по 6 февраля вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение в связи с ограничениями, которые были введены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городах.

Вскоре стало известно, что некоторые студенты-платники намерены подать коллективный иск к МГУ, чтобы получить перерасчет, так как, по их мнению, из-за перехода на онлайн-обучение качество образования упало.