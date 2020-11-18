Совфед дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Он обвиняется в хищениях. С соответствующим запросом к сенаторам обратился генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня», - цитирует РИА Новости слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

С ее слов, мера пресечения в отношении Михаила Меня предложена в виде «запрета определенных действий».

Следователи в ходе предварительного изучения материалов уголовного дела получили доказательства причастности Меня к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.