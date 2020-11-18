Здание мэрии в Якутске продадут ради экономии бюджета

Власти Якутска намерены продать здание городской мэрии, которое находится в центре города. О принятом решении заявила глава города Сардана Авксентьева.

По ее мнению, чиновникам не обязательно работать в дорогом здании и, продав мэрию, можно существенно сэкономить бюджет.

«Сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Продажа муниципального имущества - строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто», - написала Авксентьева на своей странице в Instagram.

Вместо большого количества служебных кабинетов градоначальница предложила создать единый фронт-офис, обращаться в который будет удобно жителям.

Также Авксентьева предупредила о своем намерении пересадить чиновников на такси, так как использование парка служебных автомобилей также обходится слишком дорого.