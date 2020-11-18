Госдума приняла закон о наказании до 10 лет за действия по отчуждению территорий России
Кроме того, публичные призывы к отчуждению территорий России будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей.
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Депутаты Государственной думы приняли закон о наказании до десяти лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий Российской Федерации.
Также Госдумой был принят закон о введении штрафов до полумиллиона рублей за публичные призывы к подобным действиям, в том числе с использованием СМИ и Интернета.
Принято решение о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс, который будет дополнен новой статьей об ответственности за отчуждение территорий РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности государства.