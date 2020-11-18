Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видео, на котором показана неполная разборка прототипа карабина АКВ-521 калибра 5,45х39.

Оружие составляют две части. Верхняя - это сам ствол в сборе с затвором и витой возвратной пружиной, нижняя часть - все остальные составляющие. Рукоять взвода затвора сделали съемной, таким образом, при разборе карабина ее можно вытащить и вставить в приклад.

Магазин по своей форме напоминает тот, что используется для карабина TR3 под охотничий патрон 366 ТКМ. У него скошена пятка, также имеются окна. Кроме того, на верхней половине ствольной коробки расположена специальная шторка, которая должна предотвращать загрязнение оружия. На данный момент был продемонстрирован только прототип нового карабина. О его поступлении в серию точной информации нет.