Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке.

«Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия», - приводит официальный портал органов государственной власти Мордовии текст обращения Волкова к жителям региона.

Губернатор напомнил, что за последние годы было многое сделано для развития республики, и поблагодарил земляков за оказанное ему доверие.

Он сообщил, что работать главой Мордовии для него было не только ответственно, но и интересно, однако «время идет и нужно давать дорогу молодым».

Владимир Волков родился в Мордовии, окончил местный университет имени Огарева по специальностям «инженер электронной техники» и «инженер-строитель». Долгое время занимался комсомольской и партийной работой, с начала 90-х перешел в администрацию региона. Вначале он курировал строительную отрасль, затем стал заместителем руководителя Госсобрания, после этого возглавил правительство республики.