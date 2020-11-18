Трасса полностью перекрыта: в Ленобласти столкнулись несколько грузовиков и микроавтобус

Крупная авария произошла на трассе М-10 «Россия» Санкт-Петербург - Москва. В результате ДТП движение по магистрали оказалось полностью перекрытым.

«Движение по трассе М-10 в сторону Москвы в Ленинградской области перекрыто в связи с ДТП, произошедшим около 11.08 часов на 602-м километре дороги», - информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящий момент известно, что инцидент произошел в районе населенного пункта Трубников Бор. Там столкнулись сразу три грузовика и один микроавтобус. При этом все транспортные средства двигались в попутном направлении.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. О причинах аварии, а также о пострадавших пока не сообщается.