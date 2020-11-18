В Кремле объяснили запрос в Совфед на проведение миротворческой миссии в Карабахе

Кремль был вынужден запросить согласие Совета Федерации на использование российских миротворцев в Нагорном Карабахе в связи с ответственностью и масштабностью предстоящей миссии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений, но, учитывая, вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение», - заявил Песков.

По его словам, переиздание указа о введении миротворческих сил в Карабах будет зависеть от мнения правовиков.

Ранее стало известно, что президент страны Владимир Путин обратился в профильные комитеты Совфеда с просьбой одобрить использование Вооруженных сил за рубежом. Совет Федерации соответствующую инициативу главы государства одобрил.

Главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых. Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев.