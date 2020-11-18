СК РФ заочно предъявил обвинение террористам, причастным к убийству летчика Романа Филипова в Сирии.

В феврале 2018 года в Сирии вблизи городка Саракиб был сбит Су-25 под управлением гвардии майора Романа Филипова. Пилот сумел катапультироваться, но приземлился на вражеской территории.

Защищаясь, Филипов отстреливался от боевиков из пистолета, но силы были неравны. Когда в оружии закончились патроны, он подорвал себя вместе с террористами со словами: «Это вам за пацанов».