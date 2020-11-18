Врач назвала главную опасность антисептиков

Дополнительная обработка рук антисептиком после мытья их с мылом может привести к проявлениям контактного дерматита. С таким предупреждением выступила доктор медицинских наук Ольга Ершова.

«Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика, происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию», - цитирует эксперта «РГ».

Врач рекомендовала разделять мытье рук с мылом и использование специальных дезинфицирующих средств. При выборе антисептика Ершова советует отдавать предпочтение тем маркам, которые содержат в своем составе увлажняющие масла.

Использование антисептика для рук, наряду с резиновыми перчаткам и одноразовыми медицинскими масками, рекомендовано Роспотребнадзором в качестве профилактической меры в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора рассказали о правильном применении обеззараживающих гелей и масел. Согласно их выводам, небольшое количество антисептика необходимо выдавить на ладонь и втирать до полного высыхания, не смывая.

В общей сложности процедура должна занимать не менее 30 секунд. Использовать антисептик необходимо в общественных местах и после контакта - касания носа, прикрывания рта, касания поручня в вагоне метро и так далее.