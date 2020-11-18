В НИИ гриппа сообщили, что выявленные мутации коронавируса не связаны с тяжестью заболевания

Выявленные мутации COVID-19 не влияют на его патогенность и не связаны с тяжестью течения болезни. Такое заявление сделал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Лиознов.

«Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», - приводит РИА Новости слова Лиознова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибири формируется новый вариант коронавируса - с определенными мутациями.

Позже академик РАН, заведующий НИИ эпидемиологии ведомства Вадим Покровский сообщил, что в настоящий момент нельзя назвать точные причины мутации COVID-19. При этом специалист напомнил, что все вирусы постоянно мутируют.