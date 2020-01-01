Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии по итогам 2019 года
Максимальный вклад в рекордный показатель среди 10 АЭС внесли Ростовская, Калининская и Балаковская станции.
© Фото: Rosenergoatom Concern, JSC, Globallookpress
По итогам 2019 года российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии. В совокупном объеме станции выдали практически 209 миллиардов киловатт-часов.
Максимальный вклад в рекордный показатель внесли Ростовская, Калининская и Балаковская АЭС: их достижения составили свыше 33,8 миллиарда, 31 миллиарда и 30 миллиардов киловатт-часов соответственно.
Как сообщает концерн «Росэнергоатом», доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. Всего на 10 российских АЭС работают 36 энергоблоков суммарной мощностью 30,25 гигаватта. Также первый ток в энергосистему Чукотки дала первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов».