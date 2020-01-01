Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии по итогам 2019 года

Как сообщает концерн « Росэнергоатом », доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. Всего на 10 российских АЭС работают 36 энергоблоков суммарной мощностью 30,25 гигаватта. Также первый ток в энергосистему Чукотки дала первая в мире плавучая атомная электростанция « Академик Ломоносов ».

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