Дело футболиста Широкова будет рассматриваться в особом порядке

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-игрока сборной России по футболу Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова в особом порядке. Такое заявление сделал один из адвокатов Данченкова Александр Островский.

«Судья 1050-го участка вынес постановление о рассмотрении дела в особом порядке», - приводит ТАСС слова юриста.

Защитник особо отметил, что судья не взял во внимание мнение потерпевшей стороны, которая была против этого.

«Согласие потерпевших является необходимым условием для особого порядка», - напомнил адвокат.

Напомним, футболист обвиняется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Максимальное наказание, которое грозит спортсмену, - два года лишения свободы. Причиной стал инцидент, произошедший 10 августа во время любительского матча. Тогда Широков избил арбитра за то, что тот показал ему красную карточку.