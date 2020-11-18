Удивительные «ледяные цветы» заметили в водоемах в Кировской области
Такую необычную кристаллическую изморозь можно наблюдать осенью на еще не занесенном снегом ледовом покрове водоемов.
© Видео: YouTubе, Barklay43 © Фото: YouTubе, Barklay43
Жители Кировской области стали свидетелями редкого природного явления, которое обычно называют «ледяными цветами». Они «распустились» на гладком ледяном покрове рек в регионе благодаря мощному арктическому антициклону. Кристаллы достигают в высоту несколько сантиметров.
По своей природе «ледяные цветы» являются одним из видов кристаллической изморози, которая формируется на поверхности льда в тихие морозные ночи вследствие перехода водяного пара в твердое состояние в приземном слое воздуха. Такое редкое природное явление можно наблюдать осенью на первом, еще не занесенном снегом ледовом покрове водоемов.