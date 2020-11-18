Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Задержанный Паша Ахмедов, подозреваемый в совершении жестокого убийства подмосковного предпринимателя Владимира Маругова, рассказал подробности совершения преступления. Ранее оперативниками Следственного комитета и УФСБ задержали его сообщника Александра Мавриди.

«По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров Москвы орудие преступления - арбалет. Далее, действуя организованной группой, согласно ранее распределенным ролям, они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Совершив убийство мужчины, Ахмедов и Мавриди скрылись», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В ближайшее время Ахмедову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также мужчина будет проверен на причастность к совершению иных преступлений.

По данным следствия, злоумышленники пробрались в дом предпринимателя с целью разбойного нападения. Сожительнице убитого удалось сбежать и вызвать полицию. По факту убийства возбуждено уголовное дело.