Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Экстренную посадку в аэропорту Шереметьево совершил частный пассажирский самолет. Воздушное судно направлялось из столицы в Калининград, но после взлета экипаж доложил на землю о технических неисправностях - не убрались закрылки.

Командир экипажа принял решение о срочном возвращении в аэропорт вылета.

«По предварительной информации, после вылета у самолета, следовавшего из Шереметьево в Калининград, не убрались закрылки. Экипаж принял решение вернуться. В 09.42 мск он совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме», - сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Никто из находившихся на борту не пострадал. Воздушное судно осматривают техники, им предстоит установить и устранить причину неисправности.