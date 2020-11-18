«Погибает биота озера»: эколог оценил опасность водорослей спирогир на Байкале

Водоросли спирогиры, которые активно распространяются в акватории Байкала, представляют опасность и в будущем способны оказать негативное влияние на экосистему озера. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал эколог, президент ИРОО «Экозащита 365» Денис Букалов.

«Конечно, это опасно. Тут же надо понимать, что Байкал хоть и большой, но у него не более 3-4% это так называемая биота. И эта биота находится как раз ближе к мелководью. А спирогира она активно распространяется на мелководье, потому что в принципе теплее стало, и где мелководье - там теплее. За счет того, что она распространяется, она теснит губок, рачков, которые воду очищают. Соответственно, вся биота тоже смещается и либо умирает, либо смещается дальше вглубь. Поэтому меняется вся экосистема. Естественно, на нашем веку Байкал не погибнет, но это скажется на озере в течение нескольких десятков или сотен лет», - объяснил специалист.

Экологи сильно обеспокоились из-за массового распространения нитчатой водоросли спирогиры еще в 2016 году. Сейчас эта водоросль захватывает дно в некоторых районах Байкала, в основном она концентрируется в местах сосредоточения людей и туристических зон.

Спирогиры являются причиной гибели байкальских губок - главных фильтратов озера Байкал, делающих воду кристально чистой. Сейчас в Лимнологическом институте СО РАН пытаются решить данную проблему.