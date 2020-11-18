Счетная палата выявила «аномалии» в расходах ведомств на информационные технологии

Счетная палата России выявила «аномалии» в расходах ведомств на информационные технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертную записку контрольного ведомства по результатам анализа IT-бюджетов федеральных органов власти.

«Наличие многолетнего временного ряда по IT-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле IT-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований», - отмечается в тексте.

В Счетной палате подчеркнули, что скорость роста IT-бюджетов каждый год в среднем на несколько процентных пунктов опережает скорость роста общих размеров бюджетов. Это может указывать на повышение роли IT в деятельности ведомств, а также на удорожание IT-продукции и услуг для ведомств.

Кроме того, Счетная палата вычислила отношение субсидий, идущих подведомственным учреждениям, к общему объему IT-бюджетов для каждого органа власти. В результате анализа выяснилось, что этот показатель с каждым годом увеличивался, а к 2019 году достиг 11% от общего объема средств на информатизацию.

«Среднее значение этого показателя на уровне 10-11% является определенным водоразделом для ведомств с разным профилем "IT-субсидийности"»,- указано в экспертной записке.

Также отмечается, что уже на данный момент существуют ведомства, у которых данный показатель значительно превышает 50%, а в определенных случаях достигает и 90-95%.