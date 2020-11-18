Диетолог рассказал, когда кофе может быть опасен

Употребление кофе на голодный желудок может быть признаком нездорового пищевого поведения. Когда лучше его употреблять, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев. Нутрициолог объяснил, что, если пить кофе натощак, можно вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, среди которых известны гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит.

«По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет. Когда люди пьют кофе натощак, у них, скорее всего, неправильное пищевое поведение, нет чувства здорового голода. Они утром не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться», - передает слова эксперта радио Sputnik.

По словам диетолога, не принципиально, с чем употреблять кофе, гораздо важнее, чтобы это не происходило натощак. Также Калинчев утверждает, что, если пить кофе с десертом, это не повлияет на развитие ожирения.

«Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт - это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают», - подчеркнул он.

Кроме того, диетолог объяснил, что, если у человека нет проблем со здоровьем, кофе можно пить в любое время суток. Калинчев также отметил, что этот напиток не всегда тонизирует, а порой может давать обратный эффект.