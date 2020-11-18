Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии

Роман Захаров
10:20 18.11.2020
По данным ведомства, решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу пока не принято.
Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
© Фото: Еvgeny GoTown, Pixabay

Минтруд поручил Пенсионному фонду России проработать разные варианты выплаты накопительной части пенсии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Минтруд России поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения этого вопроса. Никаких решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу не принято», - приводит агентство текст сообщения министерства.

Ранее СМИ распространили информацию, согласно которой Минтруд попросил ПФР проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Отмечалось, что ведомство предложило производить выплаты, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:38 Эксклюзив
Добровинский опроверг новости о планах пострадавших по делу Ефремова просить о его помиловании
10:20 В стране и мире
Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:15 В стране и мире
В Минздраве напомнили о бесполезности антибиотиков в лечении COVID-19
08:43 Спорт
Черчесов анонсировал возможное возвращение Дзюбы в сборную
08:21 В стране и мире
В Байкале появились водоросли-захватчики
Популярное
Популярное
Видео
Нескончаемый поток раскаленной лавы: кадры извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке
СМИ сообщили о возможных изменениях системы выплат пенсионных накоплений
Джоли проиграла Питту в деле по разводу
«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.