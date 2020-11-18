В стране и мире Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии Роман Захаров По данным ведомства, решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу пока не принято. © Фото: Еvgeny GoTown, Pixabay Минтруд поручил Пенсионному фонду России проработать разные варианты выплаты накопительной части пенсии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Минтруд России поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения этого вопроса. Никаких решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу не принято», - приводит агентство текст сообщения министерства. Ранее СМИ распространили информацию, согласно которой Минтруд попросил ПФР проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Отмечалось, что ведомство предложило производить выплаты, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика