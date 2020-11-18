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Развертывание мобильных госпиталей и увеличение тестирования: как военные медики помогают в борьбе с COVID-19 в регионах РФ

Надежда Котормус
10:00 18.11.2020
Там, где ситуация критическая, бороться с инфекцией гражданским врачам помогают военные медики, и это дает свои положительные результаты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сегодня главы российских регионов должны доложить правительству о создании дополнительных мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Резерв должен быть не менее 20% от коечного фонда. Там, где ситуация критическая, бороться с инфекцией гражданским врачам помогают военные медики, и это дает свои положительные результаты.

Например, от врачей из Новосибирска прозвучала ободряющая статистика об уменьшении числа госпитализаций. Так, если неделю назад в Новосибирском военном госпитале находились 120 пациентов, то на сегодняшней день - 108. Связывают это медики с тем, что сейчас течение болезни стало проходить в более легком формате.

Тем не менее все знают, что вирус развивается волнообразно. В октябре в Новосибирской области был пик, а сейчас наблюдается небольшой спад. Но медики готовы к любому сценарию: в регионе сформирован резервный фонд коек.

А в Хакасии в мобильный госпиталь на 100 коек, развернутый военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) в городе Черногорске, доставлена ПЦР-лаборатория на базе автомобиля «КамАЗ». Медики приступили к развертыванию лаборатории возле мобильного госпиталя, в скором времени она будет введена в строй.

Оборудование лаборатории позволит военным врачам проводить ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции и другие необходимые исследования в более сжатые сроки. Время ожидания результата не превысит восьми часов.

На данный момент в госпитале проходят лечение более 50 жителей Хакасии.

Как сообщалось ранее, колонна в составе 27 автомобилей с имуществом полевого медицинского госпиталя совершила двухдневный марш общей протяженностью 780 км в Республику Хакасия для оказания помощи местному населению и медикам в борьбе с COVID-19.

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