В Госдуме разработали законопроект о детективной деятельности

В Государственной думе разработали законопроект о детективной деятельности. Исходя из него, частных сыщиков планируют наделить правом вести розыск не только пропавших без вести людей, но и должников. Также детективы смогут получать необходимую информацию у различных ведомств (к примеру, МВД и ФСБ), передает издание «Известия».

Уточняется, что проект закона был разработан депутатом Анатолием Выборным. По его словам, в настоящее время детективная деятельность регламентируется в одном законе с частной охранной деятельностью от 1992 года.

Также Выборный подчеркнул, что охранная деятельность направлена на обеспечение сохранности имущества юридических и физических лиц, защиту здоровья граждан. Вместе с этим, детективная представляет собой разновидность розыскной, юридической работы.

Документ предусматривает появление новых понятий: «детективная организация», «работник детективной организации», «заказчик детективной услуги».