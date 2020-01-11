Канада уточнила число погибших граждан в авиакатастрофе в Иране

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что по уточненным данным, на борту упавшего под Тегераном украинского лайнера погибли 57 граждан их страны.

«Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57», - цитирует РИА Новости министра.

Отмечается, что новые данные о количестве жертв катастрофы среди канадцев стали известны благодаря информации о днях рождения, которую сравнили с полетными документами.



Тем временем иранская сторона признала, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка».

Украинский Boeing 737−800 потерпел крушение в среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Никто из пассажиров не выжил.