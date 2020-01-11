Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Канада уточнила число погибших граждан в авиакатастрофе в Иране

Светлана Головина
08:00 11.01.2020
Последние данные о пассажирах украинского Boeing 737-800 предоставил министр иностранных дел страны.
Канада уточнила число погибших граждан в авиакатастрофе в Иране
© Фото: Zou Zheng, XinHua, Globallookpress

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что по уточненным данным, на борту упавшего под Тегераном украинского лайнера погибли 57 граждан их страны.  

«Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57», - цитирует РИА Новости министра.

Отмечается, что новые данные о количестве жертв катастрофы среди канадцев стали известны благодаря информации о днях рождения, которую сравнили с полетными документами.

Тем временем иранская сторона признала, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка».

Украинский Boeing 737−800 потерпел крушение в среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Никто из пассажиров не выжил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.01.2020, 08:42
Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана
Дата10.01.2020, 19:24
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.01.2020, 06:05
«Звездный налет» для ПВО: «Адъютант» завершит испытания в 2020 году
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:00 В стране и мире
Канада уточнила число погибших граждан в авиакатастрофе в Иране
07:39 В стране и мире
МИД Ирана: причиной авиакатастрофы стала «человеческая ошибка»
07:20 Армия
«Адмирал Владимирский» зашел в Рио-де-Жанейро перед антарктическим походом
06:56 В стране и мире
Иран признал, что украинский Boeing сбили ракетой
06:55 В стране и мире
Видео
Вода течет вверх: на Фарерских островах сняли удивительное явление
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Безупречная точность: момент попадания «Калибра» по мишени
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Сокрушительная мощь ВМФ: самые яркие кадры учений в Черном море
Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука «Современника»
Видео
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.