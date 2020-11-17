Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру завершился провалом

Ракета Vega, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, отклонилась от курса и не смогла завершить миссию. На борту носителя находились два научных спутника для дистанционного зондирования Земли.

«Спустя восемь минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета», - говорится в пресс-релизе компании-оператора Arianespace, выдержки из которого приводит ТАСС.

Подробности происшествия на орбите не приводятся. Одной из возможных причин произошедшего специалисты называют отказ двигателя украинского производства, пишет РИА Новости. Этой силовой установкой была оснащена ракета-носитель. Более точные причины провала будут названы после проведения специального расследования.

Неудачный запуск ракеты Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за всю историю ее эксплуатации. Сбой стал вторым по счету, первую неудачу конструкторы потерпели в 2019 году.