Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру завершился провалом

Ян Брацкий
09:59 17.11.2020
На борту ракеты-носителя находились два научных спутника для дистанционного зондирования Земли.
Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру завершился провалом
© Фото: NASA, via, Globallookpress

Ракета Vega, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, отклонилась от курса и не смогла завершить миссию. На борту носителя находились два научных спутника для дистанционного зондирования Земли.

«Спустя восемь минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета», - говорится в пресс-релизе компании-оператора Arianespace, выдержки из которого приводит ТАСС.

Подробности происшествия на орбите не приводятся. Одной из возможных причин произошедшего специалисты называют отказ двигателя украинского производства, пишет РИА Новости. Этой силовой установкой была оснащена ракета-носитель. Более точные причины провала будут названы после проведения специального расследования.

Неудачный запуск ракеты Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за всю историю ее эксплуатации. Сбой стал вторым по счету, первую неудачу конструкторы потерпели в 2019 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:06 В стране и мире
Мишустин распорядился выделить еще 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми
08:42 В стране и мире
Шаг за борт: американские СМИ восхитила высадка российских десантников без парашюта на учениях в Пакистане
07:09 В стране и мире
Видео
Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
06:47 В стране и мире
Онищенко назвал способ укрепить иммунитет на фоне пандемии COVID-19
06:28 Армия
Видео
Российский спецназ отработал навыки беспарашютного десантирования в рамках учений «Дружба-2020»
Популярное
Популярное
Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Ученые создали устройство, которое позволяет трезветь в три раза быстрее
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.