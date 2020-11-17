Врач раскрыл способ определить у себя тяжесть течения коронавируса

Ни для кого не секрет, что коронавирус протекает у всех по-разному, однако специалисты считают, что во многих случаях тяжесть течения болезни можно предсказать, опираясь на наблюдения врачей сделанные во время пандемии.

Так, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков считает, что тяжелее всего данную инфекцию переносят медицинские работники, поскольку именно они получают высокую вирусную нагрузку. При этом специалист отмечает, что течение COVID-19 у человека определяют доза инфицирования и сопутствующие заболевания, пишет «АиФ».

Кроме того, по мнению врачей, очень тяжело недуг протекает и пациентов с иммунодефицитом, нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями.

В относительной безопасности, уверены ученые, находятся люди младше 35 лет. Специалисты также считают, что защиту от коронавируса обеспечивают определенные генетические мутации, но какие именно - пока установить не удалось.

Ранее врач-трихолог Георгий Абрамов сообщил, что COVID-19 может приводить к выпадению волос на голове и лице, отметив, что во многом этому процессу способствует стресс, неразрывно связанный с пандемией.