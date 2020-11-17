«Он дома, отдыхает»: мать госпитализированного Запашного рассказала о его состоянии

Знаменитый дрессировщик и художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный выписан из больницы и находится дома. Его состояние не вызывает опасений.

Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала его мать и первый заместитель директора Большого цирка Татьяна Запашная.

«Все хорошо, даю вам слово, все прекрасно. Он дома, отдыхает. Его в два часа ночи уже выписали. Молодцы врачи, им большое уважение. Его мгновенно обследовали, ничего не нашли, ну бывает такое», - отметила Запашная.

О госпитализации Аскольда стало известно накануне вечером. В больнице, куда доставили артиста, врачи диагностировали скачок давления.

Аскольд Запашный занимает пост художественного руководителя Большого московского цирка на Проспекте Вернадского с 2012 года. Он является автором сценария и режиссером ряда цирковых шоу.

В сентябре этого года Аскольд Запашный успешно перенес уже пятую в своей жизни операцию на позвоночник. Медицинскую помощь ему оказали в Германии.