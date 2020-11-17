Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного

Состояние здоровья знаменитого дрессировщика и художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, который был срочно госпитализирован в больницу накануне, не вызывает опасений. Об этом рассказали в пресс-службе цирка на проспекте Вернадского.

Сообщается, что в настоящее время артист чувствует себя хорошо и что коронавирусная инфекция никак не связана с самочувствием Запашного.

«Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером, около 22:00, когда он был уже дома, резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо и в субботу готов выйти на манеж к зрителям», - цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Сейчас врачи полностью контролируют состояние здоровья Запашного, добавили в пресс-службе. Его здоровью ничего не угрожает, но как долго артист пробудет в больничной палате - неизвестно.