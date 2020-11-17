Врач оценил связь между облысением и COVID-19

COVID-19 может приводить к выпадению волос на голове и лице, однако, вероятнее всего, к облысению данная инфекция имеет опосредованное отношение, а не прямое. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-трихолог Георгий Абрамов, отметив, что во многом этому процессу способствует стресс, неразрывно связанный с пандемией.

«Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак – это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно», - объяснил он свою позицию.

При этом врач добавил, что выпадение волос из-за коронавируса можно остановить. Для этого, по его словам, необходимо своевременно обратиться к нужному специалисту.

«Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов», - сказал Абрамов.

Медик подчеркнул, что не нужно легкомысленно относиться к выпадению волос. И если это начало происходить, то по словам специалиста, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу.

О том, что коронавирус может стать причиной выпадения волос ученые говорят не впервые. Например, в октябре этого года специалисты из Японии назвали некоторые негативные последствия данной инфекции. К ним, помимо облысения, были также отнесены появление отдышки и слабости и сохранение этих симптомов в течение продолжительного времени.