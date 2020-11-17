Шаг за борт: американские СМИ восхитила высадка российских десантников без парашюта на учениях в Пакистане

Западные эксперты восхитились мужеством и умениями российских спецназовцев, которые продемонстрировали высадку из вертолета безпарашютным способом.

Речь о международных учениях «Дружба-2020», которые проходят в эти дни в Пакистане. Участники маневров разыгрывают самые невероятные сценарии, пишет обозреватель журнала The National Interest.

Как поясняет автор статьи Питер Сучу, российские десантники молниеносно спустились с борта вертолета на специальных тросах. В учениях «Дружба-2020» приняли участие более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операции вооруженных сих Исламской Республики Пакистан и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В ходе тренировки вертолеты Ми-17 зависали в воздухе на высоте около 20 метров, а российские и пакистанские десантники спускались по специальным тросам. Оказавшись на земле, бойцы незамедлительно приступали к решению поставленной учебно-боевой задачи.

Этот вид быстрого десантирования, утверждает обозреватель, был впервые разработан британскими военными и требует серьезной профессиональной подготовки.