Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»

Переживший клиническую смерть житель Соединенных Штатов Америки по имени Томас рассказал врачам о своих видениях. Согласно его отчетам, он успел побывать на собственных похоронах, пока реаниматологи пытались перезапустить его остановившееся сердце.

Пациент оказался под таким мощным впечатлением от пережитого, что написал целую статью, в которой исследовал собственный предсмертный опыт.

«Включился свет, но операционная была пуста. Я не мог понять, куда все пошли. Я встал со стола и направился к двери. Я толкнул дверь и упал. Приземлился уже на траве и оказался на национальном кладбище Уилламетт в Портленде, штат Орегон. На мне был больничный халат, и я не мог понять, почему меня никто не видит», - приводит слова Томаса издание Express.

Прогулявшись по кладбищу мужчина наткнулся на похоронную процессию и понял, что хоронят его.

«Я подошел и увидел, что моя жена и моя падчерица плачут. Я начал волноваться, поскольку понял, что это мои похороны. Я попытался привлечь их внимание, но не было ни звука, была абсолютная тишина. Затем все снова потемнело», - вспомнил мужчина.

После этого он смог просмотреть многие сцены из собственной жизни, начиная с детских лет и заканчивая последними событиями. Все пронеслось очень быстро, как в слайд-шоу, отметил автор статьи.

«В конце концов, я потерял сознание и проснулся уже в кресле. В темной комнате стояла женщина в униформе медсестры и темно-синем свитере. Она начала говорить со мной, но ее рот не шевелился. Она сказала мне, что меня отправляют обратно, потому что мое время еще не пришло», - завершил свой рассказ чудом выживший пациент больницы.

Внезапно Томас вернулся в свое тело и теперь является ярым сторонником теории существования загробной жизни. Впрочем, ученые и врачи называют подобные видения нормальным явлением и даже находят им объяснение в виде аномальной работы мозга во время клинической смерти.