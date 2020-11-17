В стране и мире Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС Ян Брацкий На борту Crew Dragon на станцию прилетели астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. © Фото: NASA globallookpress Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. На борту корабля находятся четверо астронавтов. Прямую трансляцию с орбиты ведет официальный сайт NASA. На борту Crew Dragon на станцию прилетели астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Для США это первый рабочий пилотируемый полет после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика