Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
На борту Crew Dragon на станцию прилетели астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
© Фото: NASA globallookpress
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции. На борту корабля находятся четверо астронавтов. Прямую трансляцию с орбиты ведет официальный сайт NASA.
На борту Crew Dragon на станцию прилетели астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
Для США это первый рабочий пилотируемый полет после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.