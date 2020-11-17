Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
Использование смартфона в личных целях и стремление заполучить личную информацию пользователя являются самыми частыми причинами для взлома мобильного телефона.
О признаках несанкционированного доступа к гаджету рассказал эксперт одной из лабораторий анализа защищенности Дмитрий Курамин.
«Пользователь может выявить такую активность самостоятельно через мониторинг ресурсов ОС Android. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан - резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи», - объяснил эксперт в интервью агентству «Прайм».
Для эффективной защиты от злоумышленников Курамин рекомендует использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение и постоянно контролировать статистику потребления интернет-трафика. Для этого предусмотрен целый ряд специальных приложений, отметил эксперт.
При наличии подозрений в том, что смартфон взломан следует обратиться в сервисный центр, рекомендует специалист. Там на смартфон установят новую версию операционной системы и обезопасят устройство от дальнейших посягательств.