В стране и мире Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон Ян Брацкий Главными признаками взлома являются повышенный расход батареи и резкое увеличение потребления трафика. © Фото: Alexas_Fotos, Pixabay Использование смартфона в личных целях и стремление заполучить личную информацию пользователя являются самыми частыми причинами для взлома мобильного телефона. О признаках несанкционированного доступа к гаджету рассказал эксперт одной из лабораторий анализа защищенности Дмитрий Курамин. «Пользователь может выявить такую активность самостоятельно через мониторинг ресурсов ОС Android. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан - резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи», - объяснил эксперт в интервью агентству «Прайм». Для эффективной защиты от злоумышленников Курамин рекомендует использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение и постоянно контролировать статистику потребления интернет-трафика. Для этого предусмотрен целый ряд специальных приложений, отметил эксперт. При наличии подозрений в том, что смартфон взломан следует обратиться в сервисный центр, рекомендует специалист. Там на смартфон установят новую версию операционной системы и обезопасят устройство от дальнейших посягательств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика