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Полувековая одиссея: как советские ученые первыми в мире отправили передвижную лабораторию на Луну

Россина Бодрова
07:37 17.11.2020
Пятьдесят лет назад станция «Луна-17», преодолев почти 380 тысяч километров за неделю, успешно приземлилась на естественном спутнике Земли.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Роскосмосе опубликовали рассекреченные документы о разработке и запуске первого лунохода. Это была первая в мире телеуправляемая передвижная научная лаборатория, которая проехала по поверхности другого небесного тела.

Пятьдесят лет назад станция «Луна-17», преодолев почти 380 тысяч километров за неделю, успешно доставила в Прибрежный район западной части Луны ценный груз. К первому и последнему космическому приключению лунный электромобиль готовили усердно: первый тест-драйв аппарат прошел на Земле - в пустынях Средней Азии, на Камчатке, в кратерах вулканов и на заснеженных полях.

«В заводских условиях делался так называемый конструкторский макет. Он делался из деревяшек. Чуть ли не вагонами привозил камни, скальные обломки, для того, чтобы где-то там организовать лунодром», - поделился воспоминаниями заслуженный создатель космической техники, сын главного конструктора  ОКБ им. С.А. Лавочкина Георгия Бабакина - Николай Бабакин.

В обстановке полной секретности набирали и первый экипаж, управлявший луноходом с Земли. Двадцать лет фамилии «сидячих космонавтов» держали в тайне. Водитель неземного транспорта Вячеслав Довгань до последнего не знал, к какой службе его готовят.

«Задавался единственный вопрос: "Желаете ли вы участвовать в продолжении исследования космического пространства?" Ну, естественно, отказов не было», - рассказал Довгань о тех событиях.

Дистанционное управление техникой сегодня - обычное дело. В 70-х годах прошлого столетия это было что-то из разряда фантастики. Задержка сигнала от Луны до Земли составляла примерно полминуты. Специалисты в пункте управления менялись каждые два часа: водители, штурманы, прокладывающие маршрут, группа обработки данных - все находились под постоянным наблюдением врачей.

Ученые всего мира сошлись во мнении, что советский ровер являлся уникальным аппаратом. Позже по его прототипу строили и американский марсоход и китайский планетоход. Каждая деталь разработки держалась в тайне. Например, шасси лунохода создавали  в том же НИИ, где изготавливали ходовые части советских танков. Сегодня его точная копия находится в московском музее космонавтики.

Конструктор продумал все до мелочей. Например, колеса лунохода: с виду ничем не примечательны, а на самом деле сделаны очень хитро. Они не соединялись друг с другом. Это был расчет на то, что если одно колесо попадет в яму или наткнется на непреодолимое препятствие, аппарат его отбросит и продолжит движение.

Впрочем, эта суперспособность луноходу так и не пригодилась. Командировка лунного трактора продлилась всего 11 дней, правда, лунных. В земном счете - это 301 день 6 часов и 37 минут. За 116 сеансов движения ему удалось исследовать 80 тысяч квадратных метров поверхности ночного светила. Передать на Землю 25 000 фотографий и взять 25 химических проб. Без выходных ровер протаптывал пыльные пустыни, лишь изредка отвлекаясь на праздники. В марте 1971 года, как настоящий джентельмен, оставил след в виде восьмерки и поздравил всю прекрасную половину Земли с Международным женским днем.

Лунная одиссея длинною в полвека: советская легенда все еще находится на месте службы и обитает в районе Моря Дождей, но уже не в одиночестве. Парк техники на естественном спутнике Земли за 50 лет значительно расширился и наш первопроходец успел завести «друзей», в том числе и  из числа иностранцев.

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