На орбите началась стыковка корабля Crew Dragon с МКС

Находящийся на околоземной орбите американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией (МКС) и готов к началу стыковки. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

«Корабль подошел к МКС на расстояние 200 метров», - сообщило NASA.

Стыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется совершить в 07:00 по московскому времени.