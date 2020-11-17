На орбите началась стыковка корабля Crew Dragon с МКС
Стыковка космического корабля с американским сегментом Международной космической станции запланирована на 07:00 по московскому времени.
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Находящийся на околоземной орбите американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией (МКС) и готов к началу стыковки. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
«Корабль подошел к МКС на расстояние 200 метров», - сообщило NASA.
Стыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется совершить в 07:00 по московскому времени.