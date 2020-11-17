Онищенко назвал способ укрепить иммунитет на фоне пандемии COVID-19

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции повысить сопротивляемость организма можно за счет умеренной физической активности, правильного питания и приема витаминов группы D. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«Конечно, занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван, на постель - а от этого и депрессия, и подавленность и все остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни», - заявил Онищенко в интервью радио Sputnik.

Кроме того, он призвал внимательно следить за погодой и одеваться соответствующим образом, так как любая простуда ослабляет иммунитет.

«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда - выскочил, охладился, подпростыл - будет работать на мельницу этой инфекции», - добавил эксперт.

Что касается тотальных ограничений, вводимых из-за COVID-19, то здесь Онищенко выступил против необдуманных шагов. По его мнению, необходимо выявлять и изолировать больных, пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями лиц. Это должно сократить темпы роста числа инфицированных.