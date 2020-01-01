Глава «Нафтогаза» заявил о полном отделении оператора ГТС

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил об успешном отделении оператора газотранспортной системы. Это было одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Согласно действующим европейским правилам управления газотранспортной системой, необходимо было создать отдельную компанию-оператора.

«Сегодня завершился анбандлинг (отделение), независимый оператор ГТС полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», - написал Коболев на своей странице в Facebook.

Таким образом, по словам Коболева, Украина выполнила требования норм третьего энергопакета ЕС.

«"Нафтогаз" перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие конкурентного газового рынка в Украине», - добавил Коболев.

Накануне Россия и Украина подписали пакет соглашений, предполагающих продолжение транзита российского газа. Срок соглашения - пять лет.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макагон сообщил, что первая ночь работы прошла штатно и газотранспортная система Украины отработала без сбоев.