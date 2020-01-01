В России появился первый лотерейный миллиардер
Всего в новогоднем розыгрыше участвовали более 53,6 миллиона лотерейных билетов.
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Житель Москвы стал миллиардером благодаря выигрышу в лотерею. Сумма стала крупнейшей за всю историю проведения государственных лотерей в России.
Сообщается, что счастливчик, чье имя по понятным причинам не разглашается, приобрел лотерейный билет за 100 рублей, сообщает РИА Новости.
Сейчас новоявленного миллиардера ждут в столичном лотерейном центре для оформления необходимых формальностей. Организаторы рассчитывают, что победитель согласится рассказать, как он потратит выигрыш.